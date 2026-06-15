Personliga assistenter sökes till en kille på Lidingö
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-06-15
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter till en kille med stor livsglädje och stora hjälpbehov, som bor på Lidingö. Den ena tjänsten är på ca. 80 % och den andra är en timanställning för arbete vid behov och ordinarie personals frånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, omvårdnad, förflyttningar av olika slag, hitta på och följa med på olika aktiviteter, gå ut på promenader, personlig hygien, måltider, samt på- och avklädning. Du blir i denna roll en av nyckelpersonerna som bidrar till att denna kille, precis som andra ungdomar, får möjlighet att vara aktiv och utforska det som livet har att erbjuda. Till exempel som att vara i skolan, på badhuset, på nöjesfält, i träningshallen, på playdates med kompisar eller på resa med familjen.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
08.00-18.00, 14.00/15.00-21.00, 12.00-21.00, 21.00-08.15 (vaken natt). Dubbelassistans förekommer.
Om kunden
Denna kille är rullstolsburen och bor tillsammans med sin familj. Han är van vid att leva ett aktivt liv, både själv och med familjen. Han har etablerade rutiner och gillar när det händer saker i hans vardag. Vår kund, med familj, åker skidor och gillar också att spendera tid på deras landställe. Du som assistent bör kunna följa med på dessa resor och det är mycket uppskattat om du själv delar kundens intressen, som till exempel skidåkning. Han tycker också om att komma ut i naturen på promenader och besöker gärna ett museum på sin fritid. Det finns flera hjälpmedel att tillgå i hemmet.
Vår kund och hans familj har höga förväntningar på assistenterna och i gengäld ger de stort eget ansvar och möjlighet att kunna utvecklas i rollen. Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi ser det som av stor vikt att du är aktiv, påhittig och driven i ditt arbete. Du behöver ha förståelse för och viljan att se och lära dig omvårdnadsbehovet hos denna kund, samt kunna sätta dig in i både hur och varför olika arbetsmoment görs. Du har heller inga problem att arbeta i och bidra till ett team. I vår kunds hem läggs stor vikt vid din sociala förmåga och fingertoppskänsla. Personlig mognad och att du är prestigelös är centralt i denna roll.
Utöver ovan nämnt tror vi också att du som söker denna tjänst är ansvarsfull, lyhörd, flexibel, positiv, ordningsam, öppen, lösningsorienterad och samarbetsvillig. Dina personliga egenskaper är avgörande för denna tjänst och det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kommer att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
Inte är allergisk eller rädd för hundar,
Har flytande kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift,
Klarar av tyngre lyft och olika typer av förflyttningar,
Kan resa i tjänsten och vara borta några dagar,
Har förståelse för vårdarbetet och omvårdnadsbehov,
Kan arbeta alla tider på dygnet,
Är flexibel som person och villig att lära dig arbetet hos specifikt denna kund,
Är prestigelös och har vana av att arbeta i team.
Det är meriterande om du
Innehar B-körkort och har tillgång till egen bil,
Tidigare har arbetat som personlig assistent, inom vården och/eller barnomsorg,
Ser långsiktigt på detta arbete.
Omfattning: 1 tjänst på ca. 80 %, 1 tjänst för arbete extra/vid behov. Antal tjänster: 2. Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7793060-2053589". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Vendevägen 85A (visa karta
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182 91 DANDERYD Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9964255