Personliga assistenter sökes till en kille i Uppsala
2026-02-20
Om jobbet
Jag är en ung kille som behöver förstärka mitt team av personliga assistenter. På grund av ett neurologiskt sjukdomstillstånd har jag behov av stöd i min vardag för att kunna leva ett så självständigt och kvalitativt liv som möjligt.
Om rollen:
Arbetet hos mig innebär att vara ett praktiskt och tryggt stöd i vardagen. Du hjälper till med allt från förflyttningar, personlig hygien och av- och påklädning till matlagning, hushållssysslor och enklare handräckning. Arbetspassen är uppdelade i dag- och nattpass:
Dag: 10.30-21.00
Natt: 21.00-10.30 (inkl. jourtid)
Vem du är:
Jag söker dig som är initiativrik, flexibel och har en positiv attityd, även när det blir sena kvällar. Tålamod och tydlig kommunikation är avgörande, och det är viktigt att du pratar direkt med mig. Det spelar ingen roll om vi inte delar intressen, så länge vi fungerar bra tillsammans i vardagen.
Eftersom jag har både hund och fåglar hemma behöver du vara fri från allergier mot djur.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Rökfri
Körkort och egen bil (jag bor strax utanför Uppsala med begränsade bussförbindelser)
Meriterande om du har erfarenhet från vården
Om anställningen:
Tjänsten är deltid, vilket gör den lämplig för dig som kanske redan har ett jobb eller studerar. Arbetet är fördelat över dygnets alla timmar, med jour under nätterna.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten
