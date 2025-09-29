Personliga assistenter sökes till en kille i Uppsala
2025-09-29
Om jobbet
Jag är en ung kille som behöver förstärka mitt team av personliga assistenter. På grund av ett neurologiskt sjukdomstillstånd har jag behov av stöd i min vardag för att kunna leva ett så självständigt och kvalitativt liv som möjligt.
Om rollen:
Arbetet hos mig innebär att vara ett praktiskt och tryggt stöd i vardagen. Du hjälper till med allt från förflyttningar, personlig hygien och av- och påklädning till matlagning, hushållssysslor och enklare handräckning. Arbetspassen är uppdelade i dag- och nattpass:
Dag: 10.30-21.00
Natt: 21.00-10.30 (inkl. jourtid)
Vem du är:
Jag söker dig som är initiativrik, flexibel och har en positiv attityd, även när det blir sena kvällar. Tålamod och tydlig kommunikation är avgörande, och det är viktigt att du pratar direkt med mig. Det spelar ingen roll om vi inte delar intressen, så länge vi fungerar bra tillsammans i vardagen.
Eftersom jag har både hund och fåglar hemma behöver du vara fri från allergier mot djur.
Flytande svenska i tal och skrift
Rökfri
Körkort och egen bil (jag bor strax utanför Uppsala med begränsade bussförbindelser)
Meriterande om du har erfarenhet från vården
Om anställningen:
Tjänsten är deltid, vilket gör den lämplig för dig som kanske redan har ett jobb eller studerar. Arbetet är fördelat över dygnets alla timmar, med jour under nätterna.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300
9531914