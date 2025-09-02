Personliga assistenter sökes till en kille i Hägersten
2025-09-02
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Jag är en glad och social kille på 23 år som bor i Hägersten. Jag har en cp-skada och sitter i rullstol. Jag har inget tal men kommunicerar med tecken, ljud och bliss. Som personlig assistent förväntas du vara mina armar och ben, vilket innebär att du kommer hjälpa mig med vardagliga sysslor som att laga mat, städa, diska, duscha och övrig personlig hygien.
Mina intressen är musik, jag gillar framförallt dansbandsmusik. Det är inget krav att vi ska dela det intresset, men det är en fördel om du gillar att lyssna på musik eftersom jag ofta gör det. Jag tycker även om att resa med Viking Line samt till släktingar i Göteborg och varje år besöker vi Böda Camping. Detta innebär att resor i arbetet förekommer. Jag går även på daglig verksamhet fyra dagar i veckan mellan 9-15 där jag har med mig min assistent.
Tjänsterna är på deltid ca 47% och extra vid behov när ordinarie personal är frånvarande. Den fördelas på dag- och nattid, mån-sön. Arbetstiderna är varierande men till exempel på arbetstider är 08.15-16.00/17.00/18.00, 16.00 - 21.00/22.00, 17.00 - 23.00, 12.00 - 21.00. Det är ca. 7,5 timmars väntetid/natt. Dubbelassistans förekommer. Omfattning: Deltid / Extra vid behov. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Om dig -
Som personlig assistent ser vi gärna att du är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Som person vill vi att du ska ha en positiv grundsyn, vara social och gilla att vara aktiv. Du behöver ha "skinn på näsan", kunna ta egna initiativ och vara intresserad av att lära känna mig och mina behov. Det finns hund i hemmet så du får inte vara allergisk mot pälsdjur eller hundrädd.
Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg,
Har erfarenhet av kommunikation med bliss,
Kan hoppa in med kort varsel.
Det är krav på att du:
Inte är pälsdjursallergiker,
Har flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift,
Rökfri.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
