Personliga assistenter sökes till en härlig tjej i Hofors!
2026-02-16
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vi söker nu personliga assistenter som främst kommer att arbeta med vår tjej i skolan.
Beskrivning av arbetet:
Personliga assistenter sökes till en härlig tjej i Hofors!
Vi söker dig som är ansvarstagande, pedagogisk och har ett genuint engagemang för att arbeta med människor.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Jag är en glad och social 18-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar och husdjur i Hofors.
Mina vardagar spenderar jag på specialanpassade gymnasiet i Sandviken.
Där behöver jag dig som motiverar, uppmuntrar och stöttar mig i skolarbetet. Samt skapar en trygg och stimulerande miljö under dagen.
Min fritid består utav mycket lek och aktivitet- allt från att busa och sjunga till att besöka stallet, och bada i badhuset. Om du delar dessa intressen kommer vi att ha fina dagar tillsammans!
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Trygg, ansvarsfull och har ett genuint engagemang i ditt arbete.
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan motivera i skolarbetet.
Lekfull och energisk.
Meriterande är;
Erfarenhet av epilepsi.
Kunskap inom tecken som stöd och bildstöd.
Körkort är ett plus.
Har utbildning som undersköterska.
Du behöver tala flytande svenska.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. En arbetsplats fylld av glädje, aktivitet och utveckling. Möjlighet att jobba med en härlig och kärleksfull tjej i en trygg miljö.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Arbetstiderna är fördelade mellan dag och kvällspass Samt helgarbete.
Vid ansökan ange referensnummer: 221
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@omtankenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "221".
(org.nr 556543-4213) Jobbnummer
9744942