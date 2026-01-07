Personliga assistenter sökes till Bromma stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra Område personligt stöd som tillhör avdelningen Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning.
Utöver personlig assistans innefattar området även grupp- och servicebostäder samt en daglig verksamhet.
Vi erbjuder
Vi söker tre personlig assistent till ett nytt ärende i Bromma. Brukaren är en man i 60-års åldern som ska flytta hem från ett boende. Som assistent blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för brukaren att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och skapa ett ny tillvaro med assistenter så att brukaren kan delta i samhällslivet och i aktiviteter som är viktiga för brukaren.
Tjänsterna är på deltid till heltid, och arbetstiderna ska planeras tillsammans med brukaren och kan komma att förändras efter behov när brukaren kommit hem. Introduktionen kommer att ske på boendet. Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg, vardag såväl som sön- och helgdag. Beroende på brukarens behov kan antingen vaken natt eller sovande jour bli aktuellt.
Din roll
Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd och service till den enskilda personen i det egna hemmet och utanför. Då det är ett nytt ärende kommer du vara med och skapa rutiner, genomförandeplan och skapa en bra arbetsmiljö
I arbetet ingår det att dokumentera och tillförsäkra att viktig information rapporteras vidare. Du arbetar i enlighet med brukaren och verksamhetens överenskomna rutiner, handlingsplaner och scheman.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med vård/omsorgsinriktning, är lugn, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du ska ha erfarenhet av att arbeta som personlig assistent. Du har ett genuint intresse för kommunikation och delaktighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
