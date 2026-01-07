Personliga assistenter sökes till barn med funktionsnedsättning
2026-01-07
Om uppdraget
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till ett barn med funktionsnedsättning.
Arbetet sker i hemmet och vid aktiviteter i samhället.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara ett avgörande stöd för barnets trygghet, utveckling och delaktighet i vardagen. Arbetet innefattar bland annat:
Stöd vid personlig hygien, toalettbesök, dusch och omvårdnad
Av- och påklädning, inklusive stöd vid val av kläder
Matning och tillsyn vid måltider - säkerställa näringsintag och förebygga kvävningsrisk
Kommunikation och tolkning av barnets signaler (ej verbalt tal)
Förebyggande av riskbeteenden och utbrott, inklusive avledning och lugnande insatser
Ledsagning vid aktiviteter, utevistelser och utflykter
Egenvård (t.ex. läkemedel, insmörjning)
Trygg närvaro, struktur och kontinuitet i vardagen
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, tålmodig och har förmåga att agera professionellt även i krävande situationer. Du behöver vara lyhörd, tydlig och ha en god känsla för barnets behov - både när det gäller kommunikation, struktur och trygghet.
Fysisk och psykisk uthållighet - arbetet kan vara både fysiskt och emotionellt krävande
Flexibilitet och ansvarskänsla
God samarbetsförmåga och respekt för barnets integritet och familjens önskemål
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning
Tala arabiska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att skapa trygghet.
Innan du börjar
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning, vilket vi begär i samband med anställning. Det är en förutsättning för att kunna börja arbeta i uppdraget.
Skicka CV och ett personligt brev till:at1.jobba@gmail.com
Ange följande referens när du ansöker: "Personlig assistent - Malmö" i ämnesraden.
Rekrytering sker löpande - vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om At1 Sverige assistans AB
At1 Sverige AB är ett assistansbolag med hjärtat i varje insats. Vi erbjuder personligt utformad assistans med hög kvalitet och omtanke i fokus. Vår vision är enkel: att skapa bra dagar tillsammans - för våra kunder, deras anhöriga och vår personal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: at1.jobba@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö
