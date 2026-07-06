Personliga assistenter sökes till aktiv kvinna i Hudiksvall!
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-06
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Vill du vara en del av ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?
Jag är en 38-årig kvinna som söker en engagerad kvinnlig personlig assistent till mitt team. Jag söker timvikarier som kan hoppa in vid behov. Arbetet som personlig assistent hos mig innebär att stödja mig i min vardag för att jag ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv
Jag bor i en lägenhet med bra läge i Hudiksvall och lever ett aktivt liv. Jag älskar att vara ute i naturen, och promenader är en stor del av min vardag. Därför är det viktigt att du uppskattar frisk luft och att röra på dig tillsammans med mig.
Jag har också husdjur, så du behöver vara bekväm med pälsdjur och fri från allergier.
Som personlig assistent kommer du att hjälpa mig med:
• Förflyttningar och personlig hygien
• Stöd vid matlagning och hushållssysslor
• Planering och genomförande av aktiviteter, inklusive promenader och andra utomhusaktiviteter
• Praktiskt stöd i hemmet samt socialt stöd i vardagen
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Kastellvägen 21 (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
Inkludera Assistans Jobbnummer
9993247