Personliga assistenter sökes till 80 årig kvinna i Borås
2025-08-30
CASA Assistans är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar alltid för att ge våra kunder och personliga assistenter trygghet, stöd och service.
Vi söker:
Vi söker personliga assistenter till en 80 årig kvinna i Borås.
Hon är en underbar person, glad och snäll. Hennes intressen är bland annat sol, vara ute i naturen och spendera tid med familj och vänner.
Som personlig assistent ska du stödja personen med funktionshinder utifrån dennes behov så att de upplever bästa möjliga livskvalitet och bistå med alla aktiviteter i dagliga livet - inklusive fritidsaktiviteter och resor samt medverka till socialsamvaro med vänner och familj.
Din arbetsplats kommer i huvudsak vara hemma hos kunden som utgångspunkt men varierar givetvis utifrån där kunden befinner sig.
Mer specifikt, i dina arbetsuppgifter ingår allt från hemmets alla vardagssysslor som städning, dusch och matlagning till att följa med på aktiviteter. Du är en förlängd arm till henne på grund av hennes funktionsvariation.
Du som söker är:
Du är en person som trivs med att aktivt arbeta för att kunden ska få en tillfredställande tillvaro. Vidare så ser du det som en självklarhet att alltid arbeta utifrån kundens behov och önskemål.
Omfattning:
Vi söker dig som kan jobba deltid på rullande schema både dagar, kvällar och helger.
Arbetstider:
Dagpass vardag 08:15 - 13:45
Kvällspass: 17:30 - 19:30
Lördag: 08:15 - 13:45
Söndag: 08:15 - 12:45
Tillträdesdag
Tjänsten skall tillsättas omgående, så snart som möjligt.
Märk din ansökan antingen "dag", "kväll" eller "helg" beroende på vad du söker. Om du ex söker både kvällar och helger då märker du ansökan med "kväll och helg". SKICKA MED FOTO I DIN ANSÖKAN.
Ansökan skickas in via mejl. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor vad gäller rekrytering av tjänsten via telefon utan kontakten sker via mejl i första hand.
Vänligen skicka in ansökan till: ansokan@casaassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: ansokan@casaassistans.se
