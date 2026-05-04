Personliga assistenter sökes till 8-årig flicka i Hylte
Vi söker dig som är glad, omsorgsfull och empatisk och som vill göra verklig skillnad i ett barns liv. Nu har du möjlighet att arbeta som personlig assistent åt en 8-årig flicka som bor med sina föräldrar och syskon i Hylte. Det finns även hund och katt i hemmet.
Familjens hem ligger naturnära och det krävs därför att du har B-körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Om tjänsten
Vi söker flera personliga assistenter eftersom flickan fått större behov. Det finns möjlighet att jobba olika tjänstgöringsgrader. Arbetspassen är förlagda dag, kväll, natt och helg. Större delen av dygnet är det dubbelassistans. Det finns viss möjlighet att anpassa schemat om du kombinerar tjänsten med annat arbete.
Som personlig assistent blir du en viktig del av flickans vardag. Du stöttar henne i sådant som många tar för givet - som personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar och måltider. Hon äter delvis via sond (PEG), vilket innebär att du behöver känna dig trygg med att hantera detta enligt givna instruktioner. Flickan kommunicerar genom ögon, signaler och olika uttryck. För att kunna förstå henne och uppmärksamma hennes behov krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska och är närvarande, lyhörd och uppmärksam.
Flickan har epilepsi, diabetes och använder andningshjälpmedel. Det är därför viktigt att du är trygg i situationer där epileptiska anfall kan uppstå och att du är uppmärksam på förändringar i hennes mående. I arbetet ingår även att hantera hennes diabetesvård, såsom blodsockermätning, insulingivning och att följa kostrekommendationer
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Har kunskap om och erfarenhet av epilepsi och diabetes
Är lyhörd, inkännande och ansvarstagande
Kan ta egna initiativ och arbeta självständigt
Är rökfri
Har B-körkort och tillgång till bil
Tål pälsdjur
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna snarast möjligt.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Fanny Helgesson, Verksamhetschef, 010-130 41 49
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
302 90 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
