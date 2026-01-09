Personliga assistenter sökes till 8 årig tjej i Nybro, extra
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nybro
2026-01-09
Jag tycker om att sjunga, spela musik, läsa böcker, leka och vara ute i naturen. En av mina favorit aktiviteter är att gunga - det är så härligt att känna vinden i håret!
Nu söker jag personliga assistenter som ska jobba extra vid behov.
Du kommer att vara mina armar och ben och hjälpa mig med sådant jag inte kan göra själv. Det kan vara allt från att hjälpa mig i skolan, till att leka, vara med på aktiviteter eller bara finnas där när jag behöver dig.
Du som söker:
- Företrädesvis kvinnliga sökande
- Bör ha körkort
- Vara lyhörd, flexibel och kunna ta egna initiativ
- Vara trygg i att arbeta i en familj och förstå att fokus alltid är på mig och mina behov
Du kommer att vara där jag är - hemma, i skolan, på fritids och på äventyr. Det är viktigt att du tycker om att jobba nära barn och att du har ett varmt hjärta och ett lugnt sätt.
Vill du bli en del av mitt team och hjälpa mig att leva livet fullt ut? Då hoppas jag att du hör av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
