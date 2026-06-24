Personliga assistenter sökes till 20-årig tjej i Lidköping
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-06-24
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder i Lidköping. Vi söker både dig som är intresserad av en dagstjänst på ca 65-75% och dig som är intresserad av en nattjänst på ca 80%
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07:00-15:00
Kl. 15:00-21:00
Kl. 19:00 - 07:00 vaken natt (lör-sön)
Kl. 21:00 - 07:00 vaken natt (vardag)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en aktiv tjej i 20-årsåldern som bor i Lidköping. Kunden har tuberös skleros vilket innebär svår epilepsi, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hon klarar mycket själv men behöver stöd i flera moment under dagen. Hon kan förflytta sig själv men behöver en trygg och närvarande assistent som finns där när det behövs. Din roll blir att ge henne stöd i vardagen – både praktiskt och socialt, då hennes mentala utvecklingsnivå motsvarar 1,5–2 års ålder. Vidare tycker hon om att baka, fika, gå till lekplatser, åka till badhuset och äta på restaurang - därför söker vi dig som gärna följer med på aktiviteter och bidrar till att skapa en meningsfull och rolig vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, aktiv, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är glad, omtänksam och gillar när det händer saker.
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift
Simkunnig och tål klor
Vårderfarenhet
MERITER
Tidigare erfarenhet av att arbeta med epilepsi
Sysselsättningsgrad: Dagtjänst ca 65-75% eller nattjänst ca 80%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7553598-2068411". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Esplanaden (visa karta
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531 50 LIDKÖPING Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9976813