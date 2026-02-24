Personliga assistenter sökes till 18-årig kvinna (minst 3 tjänster)
2026-02-24
Personliga assistenter sökes till 18-årig kvinna i Kungälv (minst 3 tjänster)
Vi söker minst tre personliga assistenter till en 18-årig kvinna i Kungälv med omfattande och varaktiga stödbehov.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen samt att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet. Insatsen kräver ett lugnt, respektfullt och professionellt bemötande samt förmåga att anpassa stödet utifrån brukarens behov och dagsform.
Brukaren har diagnoserna autism, svår intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi, blindhet i båda ögonen samt medelsvår depressiv episod.
Tjänsten kan vara både psykiskt och fysiskt krävande. Vi söker därför dig som är stabil, tålmodig och trygg i ditt arbetssätt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Personlig hygien
På- och avklädning
Stöd vid måltider/matning
Ledsagning till läkare och andra vårdkontakter
Stöd i att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
God förmåga att arbeta lugnt och strukturerat
Förmåga att kommunicera tydligt och enkelt (korta fraser och lugnt bemötande)
Förståelse för personer med omfattande funktionsnedsättning och behov av individuellt anpassat stöd
Förmåga att uppmärksamma tidiga tecken på stress/oro och agera förebyggande
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av personlig assistans, omsorg eller arbete med personer med särskilda behov
Kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av att bemöta personer med sensorisk känslighet
Erfarenhet av lågaffektivt bemötandeKvalifikationer
Kunskaper i ukrainska, eftersom familjen talar ukrainska och tydlig kommunikation är viktig i det dagliga arbetetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen ser vi att du är:
Lugn och stabil
Empatisk och lyhörd
Tålmodig och uthållig
Trygg i pressade situationer
Respektfull i ditt bemötande
Bra på att undvika konflikter och inte ta svåra situationer personligt
Om anställningen
Antal tjänster: Minst 3
Arbetstid och tjänstgöringsgrad planeras i dialog med familjen/arbetsgivaren
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och berätta kort om din erfarenhet av omsorg, personlig assistans eller arbete med personer med särskilda behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-mail
E-post: info@genovaassistans.se Arbetsgivare Genova Assistans AB
(org.nr 559229-3939) Jobbnummer
9761764