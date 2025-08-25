Personliga assistenter sökes till 17-årig kille i Sundbyberg
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2025-08-25
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kavon Care AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du jobba på en trygg och trivsam arbetsplats där vi värnar om vår personal?
Vi söker nu personliga assistenter till en 17-årig kille i Sundbyberg.
Om jobbet:
Vi erbjuder tjänster från 80% -100%
* Främst nattpass (vaken natt) men även vissa dagpass på helger.
* Vi erbjuder generösa villkor, en god arbetsmiljö och hjälpmedel som gör arbetet smidigt.
* På våra arbetsplatsträffar (AP-träffar) kombinerar vi trevlig teambuilding med viktiga diskussioner.
Därför trivs man hos oss:
* Vi har bra sammanhållning i gruppen - du blir en del av ett team som stöttar varandra.
Under passen jobbar ni två och två i team.
* Nattpassen ger längre ledigheter och bättre OB-tillägg.
* Vi är en arbetsplats som tar arbetsmiljön på allvar - både den fysiska men också genom en god
kultur mellan kollegorna. Hos oss ska det vara både tryggt och enkelt att arbeta.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att jobba med kollegor och har god samarbetsförmåga. För oss är sammanhållning extra viktigt! Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inte ett krav - vi lär dig gärna!
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Alla som jobbar hos oss måste lämna ett utdrag från Polisens belastningsregister för HVB-hem. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/Publiceringsdatum2025-08-25Företag
Kavon Care AB, ett litet familjeägt assistansbolag som strävar efter att ge alla möjlighet att leva ett fritt och självständigt liv på sina egna villkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och självklart finns kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753) Kontakt
Kundansvarig
Victoria Karlsson victoria@kavoncare.se 0738281616 Jobbnummer
9473044