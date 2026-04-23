Personliga assistenter sökes till 17-årig kille i Färjestaden
2026-04-23
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till vår kund - en glad och pigg 17-årig kille som bor hemma med sin familj i Färjestaden. Han är rullstolsburen och får både mat och medicin via PEG. I hemmet finns även katt.
Om rollen
Som personlig assistent arbetar du där kunden befinner sig - i hemmet, i skolan, på korttidsboende eller ute på aktiviteter. Arbetet innebär både självständiga pass och dubbelassistans, vilket gör att du behöver trivas med att arbeta både ensam och i team.
Vi söker dig som
har erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete
är trygg, stabil och pålitlig
är orädd och villig att lära dig medicinsk hantering och kroppsnära vård
är social, empatisk och har lätt att knyta an till ungdomar
tar egna initiativ och har ett positivt bemötande
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om anställningen
Timvikariat från nu och schemarad i sommar.
Arbetspass dag och kväll, både vardagar och helger
Tillträde omgående
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
