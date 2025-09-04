Personliga assistenter sökes straxt utanför Sundsvall!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2025-09-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Om tjänsten Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras och kunna arbeta på ett motiverande tillvägagångssätt. Det är dubbelassistans hos kunden och därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en 15-årig som bor i Birsta-området
har goda kunskaper i svenska
har god fysik
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete
är utbildad undersköterska
erfarenhet av pedagogiskt arbete
har erfarenhet av epilepsi
erfarenhet av förflyttningar med hjälpmedel
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön: Vi söker just nu 6 stycken personliga assistenter och samtliga av dessa har anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar". Arbetstiderna för samtliga tjänster är varierande mellan dag, kväll och nätter och du ska kunna arbeta både aktiv tid och väntetid under nätterna. Samtliga tjänster innebär även arbete varannan helg.
Aktuella tjänstgöringsgrader:
Vi söker två assistenter som kan arbeta på varsin tjänst om ca. 75%
Vi söker två assistenter som kan arbeta på en tjänst om ca. 57%
Vi söker en assistent som kan arbeta på en tjänst om 45%
Vi söker en assistent som kan arbeta på en tjänst om 32%
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde Vi ser gärna att du som ny assistent har möjlighet att tillträda tjänsten omgående, eller enligt överenskommelse med oss.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se Jobbnummer
9491870