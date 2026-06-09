Personliga assistenter sökes som timvikarier samt till 72% i Mjölby!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-06-09
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Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi ser gärna att du som person tycker om när det händer saker och gärna tar initiativ samt ger förslag på aktiviteter ni kan göra.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille i 26-års åldern bosatt i Mjölby
har goda kunskaper i svenska
kan arbeta i hushåll där det finns pälsdjur, hund finns i kundens hem
har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller likvärdigt vårdyrke
har god fysik och kan genomföra förflyttningar
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenheter av att använda förflyttningshjälpmedel
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänst 1: Anställningsform "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 72%, 29 h/vecka. Arbetstiderna är tisdagar kl. 15-22:00, onsdagar 07-15:00 och fredagar 07-15:00 samt varannan helg jämna veckor. Under helgen ligger arbetspassen både lördag och söndag.
Tjänst 2: Anställningsform "timanställning" vilket innebär arbete vid behov. Arbetstiderna är antingen under dagtid kl. 07-15:00 samt kvällar kl. 15-22:00. Arbetspassen kan vara under både vardagar och helger.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229491-2044833". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
595 30 (visa karta
)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Humana Kontakt
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se Jobbnummer
9956018