Personliga assistenter sökes på heltid till 13-årig kund
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-07-28
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Vi söker flera engagerade, trygga och ansvarsfulla personliga assistenter som vill arbeta heltid på ett rullande schema tillsammans med en 13-årig kund med autism och omfattande stödbehov.
Det här är ett meningsfullt arbete för dig som vill göra verklig skillnad i en ung persons vardag och som trivs med att arbeta nära både brukare och familj.Publiceringsdatum2026-07-28Företaget
Kunden är en glad och energisk 13-årig pojke med autism, intellektuell funktionsnedsättning och stora svårigheter med tal och kommunikation. Han har även ett medicinskt tillstånd (situs inversus) som kräver daglig behandling och tillsyn.
Han bor tillsammans med sin familj och tycker om lek, musik, rörelse, sina syskon, sin pappa och sina fåglar hemma. För att må bra behöver han tydlighet, struktur och förutsägbarhet i vardagen.
Arbetstider och schema
Vi söker assistenter för heltidsanställning på rullande schema.
Vardagar
Morgonpass
Kl. 06.30 - 08.00
Arbetspasset börjar i Rissne där du hjälper kunden med morgonrutiner och förberedelser inför skoldagen. Därefter följer du med kunden via färdtjänst till skolan i Rotebro. Passet avslutas vid skolan Järva VIP i Rotebro.
Eftermiddagspass
Kl. 14.30 - 20.00
Arbetspasset börjar vid skolan i Rotebro, Järva VIP. Du följer med kunden via färdtjänst hem till Rissne och fortsätter därefter arbetet i hemmet enligt kundens behov och planerade aktiviteter.
Helger
Dagpass kl. 09.00–20.00
Under helgerna arbetar du tillsammans med kunden i hemmet och vid olika aktiviteter utanför hemmet. Fokus ligger på att skapa en trygg, aktiv och meningsfull dag genom att följa kundens dagliga rutiner och planerade aktiviteter.
Om arbetet
Som personlig assistent stöttar du kunden i hela hans vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och tillsyn
• Kommunikation och socialt samspel
• Aktiviteter, lek och träning
• Stöd vid förflyttningar och vardagsrutiner
• Medicinska rutiner enligt instruktion
• Samarbete med familj och andra professionella aktörer
Arbetet utgår från dagliga rutiner och strukturer som tagits fram av habiliteringen. Dessa rutiner ska följas konsekvent och får inte ändras utan överenskommelse. Som assistent arbetar du aktivt för att fylla kundens dag med meningsfull sysselsättning genom mentala, fysiska och sociala aktiviteter anpassade efter hans behov och dagsform.
Exempel på aktiviteter
Inomhusaktiviteter
• Rita, skriva eller använda dator när det är möjligt
• Baka tillsammans
• Leka kurragömma
• Lek i hemvrån med fokus på kommunikation och samspel
• Titta på favoritprogram eller film tillsammans
• Bygga tågbana
• Lyssna på musik och dansa
• Vila tillsammans i lugn miljö med avslappnande musik
• Läsa enkla bildböcker på ett lekfullt sätt
• Vattenlek med leksaker i badrummet när det är lämpligt
• Titta på fåglar och omgivningen från balkongen
• Närvaro och socialt samspel genom lek, bus och gemensamma aktiviteter
Utomhusaktiviteter
• Promenader
• Besök i lekparker med fokus på rörelse och motorisk träning
• Lek med boll, hopprep, sandlådeleksaker och andra aktiviteter utifrån kundens intressen
• Cykling
• Utflykter till exempelvis Leos Lekland, JumpYard eller andra uppskattade aktiviteter
• Skogsutflykter och naturupplevelser
Viktiga utmaningar i arbetet
Kunden har ett omfattande stödbehov och kan ibland visa utmanande beteenden.
Det kan innebära att han:
• Blir frustrerad, arg eller utåtagerande
• Kan slåss eller vara aggressiv vid stark affekt
• Visar självskadebeteenden, exempelvis genom att slå sitt huvud
• Har svårt att förstå instruktioner, gränser och konsekvenser
• Reagerar negativt på förändringar eller krav
• Kan få starka reaktioner på tillsägelser och ordet "nej"
Kunden kommunicerar främst genom kroppsspråk, ljud och enstaka ord. Därför är det viktigt att du är lyhörd, observant och kan tolka hans signaler.
Viktigt att veta
• Kunden behöver ständig tillsyn och kan inte lämnas ensam.
• Du behöver vara lugn, stabil och trygg även i pressade situationer.
• Arbetet kräver ett lågaffektivt bemötande.
• Du behöver kunna förebygga konflikter och skapa trygghet.
• Tålamod, flexibilitet och samarbetsförmåga är avgörande egenskaper.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av autism, intellektuell funktionsnedsättning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (meriterande)
• Är lugn, trygg och ansvarsfull
• Har god förmåga att skapa struktur och följa rutiner
• Kan arbeta självständigt och ta initiativ
• Har ett professionellt och respektfullt bemötande
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har god fysisk och psykisk uthållighet
Vi erbjuder
• Heltidsanställning på rullande schema
• Ett utvecklande och meningsfullt arbete
• Möjlighet att göra stor skillnad i en ung persons liv
• Nära samarbete med familjen
• Introduktion och handledning
• Trygga arbetsförhållanden
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
141 75 KUNGENS KURVA Kontakt
Kontakt
Tiia Malki tiia@sandaassistans.se 0701454753 Jobbnummer
10014455