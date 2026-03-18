Personliga assistenter sökes på deltid till ung man i Upplands Väsby
Vill du ha ett jobb med mycket skratt, här har vi ett!
Här har ni en glad 20-årig kille som bor i Upplands Väsby med min familj, mamma, pappa och storasyster.
Den vi söker är någon som kan jobba deltid. Arbetet innebär med på aktiviteter, t.ex bada, åka och fika eller hitta på något skoj hemma.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att ge mig mat (både via mun och peg), ge mig mediciner, vara mina armar och ben och tal, förflyttning mellan hjälpmedel och person hygien.
Jag har en dyskinetisk cp skada och är därmed rullstolsburen, men det stoppar inte mig att röra på mig. Jag har många olika hjälpmedel som gör det lättare i vardagen, t.ex min gåstol som jag gärna använder. Med den kan jag gå själv eller springa beroende på humöret.
Jag har inget eget tal, utan kommunicerar med hjälp av PODD (bild bok) och kroppsspråk, blickar. Jag är tydlig av mig om vad jag vill och är lätt att förstå.
För mig är det väldigt viktigt att vi kan förstå varandra bra, så du måste kunna svenska flytande i både tal och skrift. Detta är eftersom du är min röst.
Hemma hos mig finns det lift, men det finns andra platser där det inte finns tillgång till lift och då förekommer manuella lyft. På aktiviteter är det ofta 2 personer som arbetar och hjälps åt så lyften inte blir så krävande. Även om jag är ganska lätt 20 åring.
Arbetstider cirka 15/16-20 vissa vardarkvällar samt arbete varannan söndag.
Många beskriver mig som en väldigt glad person som älskar att ha kul, några saker jag gillar är:
bada
träna
åka till köpcentrum
busa och läsa böcker
åka färdtjänst
lyssna på musik
gå på konserter
cykla
Ålder på dig spelar ingen roll, bara du har barnasinnet kvar och har mycket fantasi, samt är stark i kroppen.
Vi ser gärna att du är rökfri och inte bär starka dofter eftersom kunden har astma.
Ett krav är att du har körkort, ibland behöver man köra min bil.
Men ett krav är att du har ett stort hjärta och har lätt att skratta och sprida glädje omkring dig.
Du måste vara simkunnig.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Upplands Väsby (visa karta
)
192 79 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
David Ronàld david.ronald@inkluderaassistans.se
9805441