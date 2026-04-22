Personliga assistenter sökes! Kom och träffa oss i Täby!
KOM OCH TRÄFFA OSS I TÄBY
Vi rekryterar till en man som bor i Täby, och bästa sättet att veta om jobbet är något för dig är självklart att träffa mannen i fråga, så han är med oss på intervjuerna!
Vi söker en personlig assistent till en självständig man som sitter i rullstol. Han var med om en olycka för ca 30 år sedan som resulterade i förlamning. Du hjälper honom med handräckning, manuella förflyttningar, och fysisk omvårdnad.
Mannen har familj och hund, du finns där som extra ben och armar när han behöver och ber om hjälp.
Vi planerar att träffas på plats för intervjuer i maj i Täby eller i närheten. Mer info kommer!
DU SOM SÖKER ÄR
En seriös kvinna som har erfarenhet av omvårdnad och att jobba i en familjedynamik.
Du får gärna ha lite livserfarenhet
Körkort är ett krav
Professionell och tålmodig
God fysik då manuella förflyttningar ingår
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Timvikarie under våren, sommarjobb juni och juli.
Arbetspass: 09:00-22:00
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-05-16. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265)
Box 1814
)
701 18 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
