Personliga assistenter sökes i Uppsala omgående
Omand Admin AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-08-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omand Admin AB i Uppsala
Om jobbet
Jag är en glad och social person med ett stort intresse för data och (musik). Är omtänksam och uppskattar när andra också är det. För mig är det viktigt att ha någon som inte bara ser till mina behov utan också deltar aktivt i mitt liv och de saker jag brinner för.
Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Jag har multipel skleros (MS) och använder rullstol, vilket innebär att jag behöver assistans med flera dagliga aktiviteter. Detta inkluderar hjälp med lyft, förflyttningar och personlig hygien, vilket kan innebära stöd vid toalettbesök och dusch enligt mina rutiner.
Dessutom behöver jag assistans med matlagning och måltider. Jag tycker också om att promenera och uppskattar sällskap.
Jag har svårigheter med talet, vilket ibland gör det svårt för andra att förstå mig direkt. Detta kan vara frustrerande för både mig och den jag kommunicerar med.
Jag söker därför någon tålmodig och lyhörd som är villig att anstränga sig för att förstå vad jag säger. God kommunikation utan missförstånd vore en stor lättnad. Om du känner att du kan bidra till detta, vore jag tacksam om vi kunde diskutera hur vi kan förbättra min situation. Svenska språkkunskaper är en förutsättning.
Jag ser fram emot att höra ifrån dig snart för ett samtal om hur vi kan arrangera den hjälp jag behöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: martin@o1.se Arbetsgivare Omand Admin AB
(org.nr 559471-3405) Arbetsplats
Martin Olsson Kontakt
Omar Aweis omar@omand.se Jobbnummer
9464959