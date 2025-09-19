Personliga assistenter sökes i Sundsvall med omnejd! (6 tjänster)
2025-09-19
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad? Hos Rehabassistans erbjuder vi ett meningsfullt jobb där du bidrar till livskvalité för andra. Vi söker löpande personliga assistenter och har 6 tjänster att tillsätta.
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker sig som vill arbeta som personlig assistent i Sundsvall med omnejd! Vi söker personal som kan arbeta extra vid behov och stärka upp befintliga personalgrupper vid sjukdom, men även vid längre planerade ledigheter.
Arbetstiderna är varierande beroende på kund och uppdrag. Men arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och dygn. Helg som vardag. Du arbetar där kunden befinner sig. Det kan vara i hemmet men även ute där du följer med kunden på deras aktiviteter.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Alla våra kunder har olika behov och intressen. Därav ser vi gärna sökanden av varierande kön, ålder, intressen och arbetslivserfarenheter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och uppdrag, men detta är ett exempel på vad en dag på jobbet kan innebära:
Stöd vid dagliga rutiner, så som förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är flexibel, då stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
Har du erfarenhet från vård och omsorg är det ett plus, men det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att göra skillnad. Vi ger dig en grundlig introduktion så att du känner dig säker i din roll, oavsett tidigare erfarenhet.
Sysselsättningsgrad: Varierande
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
