Personliga assistenter sökes i Malmö inför sommaren 2026
2026-03-06
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter i Malmö med omnejd inför sommaren 2026. Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra kunder. Du blir en viktig del av deras liv och bidrar till deras självständighet och välmående.
Om dig
För att trivas i rollen som personlig assistent är du en person som tycker om att arbeta med människor och kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, ansvarstagande, flexibel samt en bra lagspelare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet i rollen kopplat till matchning hos kund och det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden.
Finner vi din profil intressant och ser en eventuell match mellan dig och någon av våra kunder kommer du att bjudas in till en fysisk eller en digital rekryteringsdag. Av denna anledning får du gärna ange i din ansökan vilket av forumen och datumen som passar dig bäst att eventuellt delta på en intervju. Mer information kring detta tillhandahålls om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom vård och omsorg och i synnerhet inom personlig assistans.
Hur ser en vanlig dag ut?
Det är olika! Alla våra kunder unika. Rutiner och aktiviteter kan skilja sig beroende på vem du arbetar hos. Arbetsuppgifterna är varierande men består i huvudsak av att arbeta i kundens hem, men också att följa med kunden på diverse aktiviteter och ärenden. Några exempel på arbetsuppgifter är att vara behjälplig med personlig omvårdnad, medicinhantering, vardagssysslor, inköp, matlagning och aktiviteter. Arbetet som personlig assistent är i regel ett ensamarbete även om dubbelbemanning i vissa fall kan förekomma. Du finns där för kunden när denne lever sitt liv utifrån sina förutsättningar.
Det kan även förekomma lyft vid förflyttningar, beroende på respektive kunds behov (om det behövs finns även hjälpmedel på plats). En tjänst hos någon av våra kunder kan även innebära att du får chansen att testa på arbete under olika tider på dygnet. Det är önskvärt att du som söker kan arbeta dag- och kvällstider och/eller nätter, på både vardagar och under helger.
Omfattning: Extra vid behov. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Vill du ha världens bästa sommarjobb, tveka inte på att skicka in din ansökan!
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
