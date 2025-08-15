Personliga assistenter sökes i Luleå med omnejd! 10 jobb
2025-08-15
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Luleå med omnejd. Vi söker personal som kan arbeta extra vid behov och stärka upp befintliga personalgrupper vid sjukdom, men även vid längre planerade ledigheter. Vi söker även personal som kan matchas mot lediga tjänster hos våra kunder.
Arbetstiderna är varierande beroende på kund och uppdrag. Men arbetstiderna är förlagda under dagtid, kvällstid och nattetid. Både vaken natt och journatt förekommer. Arbetstiderna är förlagda vardag som helg. Du arbetar även där kunden befinner sig. I hemmet, som på ett café i stan för en fika.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Alla våra kunder har olika behov och intressen. Därav ser vi gärna sökanden av varierande kön, ålder, intressen och arbetslivserfarenheter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och uppdrag, men detta är exempel på vad en dag på jobbet kan innebära:
Stöd vid dagliga rutiner, som förebyggande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är anpassningsbar, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Du kan uppvisa belastningsregister från Polisens hemsida
Du kan ange referenser från tidigare arbeten
MERITER
Körkort och tillgång till egen bil
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Erfarenhet av autism och, eller lågaffektivt bemötande
Sysselsättningsgrad: Varierande
Lön:Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
