Personliga assistenter sökes hos man i Skene! Timvikariat samt 80-100%
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark
2026-02-27
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu personliga assistenter till vår kund i Skene. Vi söker både dig som vill arbeta ca 80-100% dag och natt och även dig som vill arbeta som timvikarie där du arbetar vid behov.
Kunden har assistans dygnet runt, vilket innebär att du som timvikarie behöver kunna arbeta dag-, kväll- och nattpass, både vardagar och helger. Under nattetid tillämpas vaken natt.
Tillträde sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du kan påbörja introduktionen omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 40-årsåldern som är rullstolsburen och har ett stort intresse för gaming, film och serier. Han uppskattar även musik, kortare utflykter, god mat och att umgås med vänner.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av hans vardag och fungera som hans förlängda armar och ben. Som personlig assistent hjälper du till att skapa förutsättningar för att han ska kunna göra det han tycker om och leva sitt liv på sitt sätt.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och har förmåga att se, förstå och analysera individers behov. Du är lyhörd, social och flexibel, samtidigt som du är initiativtagande, lösningsfokuserad och engagerad i ditt arbete. Du har respekt för den personliga integriteten och en förståelse för att rollen ibland kräver att du tar ett steg tillbaka.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller likvärdigt är meriterande, men det allra viktigaste är att du och kunden trivs i varandras närvaro. Därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst på ca 80-100% samt 1 timvikarie
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
