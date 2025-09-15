Personliga assistenter sökes hos kvinna i Vänersborg
2025-09-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu personliga assistenter till en av våra kunder i Vänersborg. Vi kan erbjuda en tjänst mellan 50-75%. Arbetspassen är fördelade enligt följande tider - både på vardagar och helger:
Kl. 09:00-19:00
Kl. 19:00-09:00 ( 6h väntetid )
Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktionen så snart som möjligt
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 50-årsåldern som använder rullstol. Som personlig assistent kommer du att stötta henne i det dagliga livet - allt från hushållssysslor och matlagning till personlig hygien och fritidsaktiviteter. Hjälpmedel, såsom mobil lyft, finns i hemmet för förflyttning.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker efter dig som är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd för kundens behov. Eftersom arbetet som personlig assistent ställer höga krav på att du är handlingskraftig, så behöver du vara trygg i dig själv samt kunna ta egna initiativ. Arbetet kan vara både fysiskt krävande och intensivt, så vi söker dig som har god fysisk hälsa och ser en utmaning som något inspirerande. Tidigare erfarenheter inom vård och omsorg är meriterande, men störst betydelse har dina personliga egenskaper, då personkemin mellan dig och kunden är avgörande för en god assistans.
Vidare söker kunden endast kvinnliga assistenter!
KRAV
Rökfri
MERITERANDE
Vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 50% - 75%
Antal tjänster: 2
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
