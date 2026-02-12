Personliga assistenter sökes hos kvinna i Mjölby!
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-02-12
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Mjölby
, Vadstena
, Motala
, Linköping
, Tibro
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu två personliga assistenter till en av våra kunder i Mjölby. Anställningen är timvikariat, där man arbetar vid behov, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro. Arbetet är förlagt både vardag och helg.
Arbetstiderna kan variera inom nedanstående tidsramar och inkluderar även väntetid över natten:
Kl. 09:21 - 09:00 med väntetid
Dygnspassen kan även delas upp i kortare arbetspass med varierande tider
Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern som har multipel skleros, MS. Hon använder rullstol och hjälpmedel som duschstol och glidbräda, samt har kateter. I hemmet finns två katter, därav är det viktigt att du som assistent trivs med att arbeta i en miljö där katt finns. Vidare tycker hon om att spendera tid utomhus, antingen i trädgården eller genom att ta en promenad.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid förflyttningar samt vid av- och påklädning
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Som person bör du vara glad, social, lyhörd, pedagogisk och ha bra tålamod. Kan du sy, baka eller har tidigare erfarenhet av trädgårdsskötsel är det meriterande men inget krav för att söka tjänsten. Kunden önskar kvinnliga assistenter.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
Liknande intressen som kund exempelvis baka, sy, trädgårdsskötsel
Sysselsättning: Timvikariat
Antal tjänster: 2
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220613-1839079". Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
595 51 MJÖLBY Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9739347