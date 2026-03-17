Personliga assistenter sökes hos kund i Västerås
2026-03-17
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Kura Omsorg söker två personliga assistenter till vår kund i Västerås! Tjänsten är till en början timvikariat, med möjlighet till fast tjänst upp till ca 70-80% framöver.
Arbetstiderna som förekommer:
Kl. 07:00 - 15:00 (vardagar)
Kl. 15:00 - 21:00 (vardagar)
Kl. 07:00 - 19:00 (helger)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 40-årsåldern som bor i Västerås. Hon har en aktiv vardag och värdesätter fartfyllda dagar men även lugnare stunder. Hon gillar att hitta på olika aktiviteter och uppskattar att vara ute i naturen, som hennes assistenter följer man med på dessa aktiviteter. Hon är även en djurkär person och katt finns i hemmet. Kunden har en hög ryggmärgsskada och har dubbelassistans dygnet runt. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa henne med all omvårdnad, bland annat dagliga hygienrutiner, på- och avklädning och matsituationer. I hemmet finns lyfthjälpmedel som underlättar vid förflyttningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker efter dig som är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd för kundens behov. Eftersom arbetet som personlig assistent ställer höga krav på att du är handlingskraftig, så behöver du vara trygg i dig själv samt kunna ta egna initiativ. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av yrket men det är inget krav för att söka tjänsten. Kunden önskar kvinnliga sökande och stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
KRAV
Vårderfarenhet
Rökfri
B-körkort då kunden har egen bil som assistenterna kör
Ej allergisk mot pälsdjur
MERITER
Vårdutbildning
Erfarenhet av sugmaskin, trakeostomi och/eller hostmaskin
Sysselsättningsgrad: Timvikariat med möjlighet till fast tjänst
Antal tjänster: 2 st
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
