Personliga assistenter sökes för sommarvikariat på södra Gotland!
2026-02-17
Vill du ha ett roligt och givande arbete i sommar där du verkligen gör skillnad? Vi på Humana söker nu fyra personliga assistenter till två kunder på Gotland (Stånga) som vill arbeta som sommarvikarier sommaren 2026. Hos oss får du möjlighet att bidra till en meningsfull vardag och arbeta utifrån vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
I rollen som personlig assistent kommer du att arbeta hos någon av våra kunder och ge stöd i vardagen utifrån deras individuella behov. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), där varje kund är unik och arbetsuppgifterna varierar.
Arbetet kan bland annat innefatta hjälp vid förflyttningar, personlig omvårdnad, träning, kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet och bidrar till att vardagen fungerar tryggt och smidigt
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får alla nya assistenter en anpassad introduktion, både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en 53-årig man eller en 19-årig kille, båda bosatta i Stånga på Gotland
Har goda kunskaper i svenska, då kommunikation är en viktig del av arbetet
Har god fysik, då arbetet innefattar förflyttningar och vissa tunga lyft
Har B-körkort (automatväxlad bil räcker)
Har tillgång till egen bil, då kollektivtrafik saknas till båda kunderna
Tål pälsdjur, då det finns både katt och hund i hemmen
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent
Har erfarenhet av liknande arbete inom vård och omsorg
Är en lugn, trygg och flexibel person som kan anpassa sig efter olika behov och situationer
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och anställningsperiod
Tjänsterna avser sommarvikariat med en tjänstgöringsgrad på cirka 80-100 %, beroende på schema och överenskommelse.
Anställningsperiod: 1 juni 2026 - 31 augusti 2026
Arbetstiderna varierar kan omfatta dag, kväll och dygnspass, vardagar och helger.
Vi söker totalt fyra sommarvikarier för två olika uppdrag:
Uppdrag 1: Minst två assistenter som kan arbeta dag- och kvällstid.
Uppdrag 2: Två assistenter som kan arbeta dygnspass. Dygnspassen inkluderar 7 timmar jour under natten.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Det kan finnas möjlighet att börja tidigare och arbeta som timvikarie innan sommarvikariatet börjar. Ange gärna i din ansökan om detta är intressant för dig och när du i så fall har möjlighet att börja.
Tillträde för sommarvikariatet sker annars enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Under rekryteringsprocessen informeras du om vilken/vilka kunder du är aktuell hos och hur arbetsrutinerna ser ut mer specifikt. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Ellionor Koll | Ellionor.koll@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
