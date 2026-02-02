Personliga assistenter sökes för sommarvikariat i Nacka kommun
Nacka kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2026-02-02
Vill du ha ett meningsfullt och givande sommarjobb? Är du en ansvarsfull person som är mån om ett gott bemötande och vill ha ett arbete där du gör skillnad på riktigt? Då är du den vi söker. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som personlig assistent kommer du att stödja och stärka kundens möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Detta inkluderar allt från personlig hygien och omvårdnad till aktiviteter och att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande tillvaro. Arbetet är varierande och du kan komma att få möjlighet till arbete hos olika kunder och miljöer. I arbetsuppgifterna ingår även viss dokumentation.
Du kommer att arbeta efter ett schema och arbetstiderna varierar beroende på kund men kan vara förlagda dag, kväll, helg och natt. Naturligtvis kommer du få introduktion innan du börjar arbeta.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för rollen krävs det att du har:
• fyllt 18 år
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• god fysisk förmåga
Det är meriterade om du har:
• tidigare har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, personlig assistans alternativt inom barn och fritid
• avslutad utbildning eller studerar inom vård och omsorg, eller barn och fritid med inriktning mot pedagogiskt- eller social arbete
• B-körkort
• dokumentations- och datorvana
Är det här du?
Som person är du lojal, ansvarstagande, lyhörd och mån om att ge god service. Eftersom du oftast arbetar ensam är det viktigt att du är självständig och har en personlig mognad samt ett genuint intresse att arbeta som personlig assistent. Du behöver vara flexibel och lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Omsorg & assistansverksamheten är en kommunal verksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Försäkringskassan i Nacka. Verksamheten erbjuder stöd och service till vuxna, barn och ungdomar med funktionshinder inom LSS och SoL. Läs gärna mer om Omsorg & assistansverksamheten på hemsidan: Personlig assistans | Nacka kommun.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig ett flexibelt och stimulerande arbete där får vara med och göra skillnad. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vid intresse finns goda möjligheter till timanställning både innan och efter sommarvikariatet och för rätt person finns chans till förlängning.
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av gruppintervju, kundmöte och digital referenstagning.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Om anställningen
• PAN-anställning
• Tim- eller månadslön
• Tillträde enligt överenskommelse
• Vi ser gärna att du kan jobba en sammanhängde period om minst 4-6 veckor under perioden juni-augusti.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Nacka kommun
(org.nr 212000-0167)

Arbetsplats

Nacka Kommun
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Ebba Sjöqvist ebba.sjoqvist@nacka.se 070 431 96 58 Jobbnummer
9716125