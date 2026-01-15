Personliga assistenter sökes för deltidsarbete i Sala med omnejd!
2026-01-15
Att arbeta som personlig assistent handlar om att spela en viktig roll i en annan människas liv, om livskvalité, glädje och vänskap. Det är ett mångsidigt arbete som ställer krav på ödmjukhet och acceptans samtidigt som det ger dig ovärderliga lärdomar för hela livet. För dig som söker denna tjänst gäller att du såklart är intresserad av att arbeta med människor, du är noggrann, plikttrogen, flexibel och att du har en positiv livssyn. Du är lättsam, framåt, inte rädd att ta i, nyfiken och påhittig. Vi söker dig som trivs när det händer saker och är en glad person som ser möjligheter istället för hinder. Som personlig assistent är du en annan individ behjälplig i alla sammanhang.
Tidigare erfarenheter inom vård och omsorg är meriterande. Tjänsten i sig kräver inga tidigare erfarenheter utan all nödvändig kunskap får du under introduktionen. I assistentyrket är personkemi väldigt viktigt och avgörande i rekryteringsprocessen.
Alla är välkomna att söka arbete hos oss.
Vi ser gärna sökande i alla åldrar samt personer av alla kön. Vi välkomnar människor ifrån alla länder och kulturer men för kommunikationens skull är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift på en god nivå.
Vi söker en personlig assistent för deltidsarbete i Sala med omnejd, ca 50%.
Arbetsuppgifterna är varierande och består av vanliga hushållssysslor, hjälp med personlig hygien, stöd vid inköp och dylika insatser.
Arbetstiden omfattar vardag och helg.
Körkort och bil behövs för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
Sök via CV och personligt brev!
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: bea@ekaassistans.se
