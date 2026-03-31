Personliga assistenter sökes - 2 heltidstjänster ca 3 mil norr om Visby
2026-03-31
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Ort: Knappt 3 mil norr om Visby
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar (inleds med timanställning enligt kollektivavtal)
Omfattning: Heltid (deltid kan diskuteras)
Tillträde: Omgående
Arbetstider: Dag, kväll och vaken natt
Vill du ha ett arbete där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad - varje dag?
Vi söker nu två personliga assistenter till en man i 60-årsåldern som är bosatt på norra Gotland. Han lever med ALS och behöver ett tryggt, professionellt och respektfullt stöd i sin vardag. Här får du en viktig roll i ett mindre arbetslag där kontinuitet, ansvar och samarbete är avgörande.
Det här är ett arbete för dig som är ansvarstagande, lyhörd och som förstår vikten av integritet, självbestämmande och kontinuitet.

Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och är ett viktigt stöd i hans dagliga liv. Arbetet utförs i hemmet och i de miljöer där han vistas.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
• Personlig omvårdnad
• Stöd i vardagliga rutiner
• Förflyttningar
• Följe vid aktiviteter och ärenden
• Praktiskt stöd i hemmet
Arbetet kräver närvaro, tålamod och en förmåga att anpassa sig efter kundens dagsform och behov.
Arbetet är strukturerat och du får en tydlig introduktion i hjälpmedel och rutiner.
Arbetstider
Vi erbjuder två separata heltidstjänster med olika inriktning:
Tjänst 1 - Dag/Kväll
Arbetet är förlagt till dag- och kvällspass enligt schema, veckans alla dagar.
Dagpass: 08.00-16.00
Kvällspass: 16.00-22.30
Du arbetar varierande dag och kväll enligt överenskommet schema.
Tjänst 2 - Vaken natt
Arbetet är förlagt till vaken natt enligt schema, veckans alla dagar.
Vaken natt: 22.00-08.30
Som nattassistent ansvarar du för trygghet, tillsyn och omvårdnad under natten.
Schema och omfattning
Tjänsterna är heltid och schemaläggs enligt överenskommelse. Vi eftersträvar kontinuitet och långsiktighet i schemaläggningen.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil (milersättning utgår vid särskilt uppfyllda krav)
Förmåga att arbeta självständigt och ansvarsfullt
Möjlighet att arbeta enligt tjänstens schemaläggning (dag/kväll eller natt)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Erfarenhet av ALS eller annan neurologisk sjukdom
Vård- och omsorgsutbildning (t.ex. undersköterska)

Dina personliga egenskaper
Trygg och stabil
Lyhörd och respektfull
Professionell i ditt bemötande
Engagerad och socialt närvarande
Initiativtagande och anpassningsbar efter kundens dagsform
Bekväm med att arbeta nära en person med omfattande omvårdnadsbehov
Ej pälsallergisk då djur finns i hemmet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsgivaren - IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet av personlig assistans. Vi har byggt vår verksamhet på struktur, kvalitet och långsiktighet - för både kunder och medarbetare.
Hos oss är assistansen aldrig improviserad. Vi arbetar med tydliga rutiner, genomtänkt introduktion och kontinuerlig uppföljning. Varje uppdrag planeras och bemannas med fokus på stabilitet, trygghet och respekt för kundens självbestämmande.
Vi tror på hållbara arbetsplatser. Det innebär tydlig kommunikation, närvarande arbetsledning och god framförhållning i schemaläggning. För oss är kvalitet inte ett mål - det är ett arbetssätt.
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal via Kommunal
• Individuell och rättvis lönesättning
• Strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till långsiktig utveckling inom företaget
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) ska uppvisas före anställning
Vill du arbeta i ett meningsfullt yrke där din insats har direkt betydelse för en annan människas livskvalitet?
Skicka din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LÄRBRO".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
624 54 LÄRBRO
För detta jobb krävs körkort.
9829016