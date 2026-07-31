Personliga assistenter & timvikarier till musikintresserad tjej i Luleå
Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-07-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hela Sveriges Assistans AB i Luleå
, Boden
, Kalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Om mig
Jag är en glad och busig tjej som bor strax utanför Luleå i Södra Sunderbyn.
Jag gillar att skämta och vill att du också ska tycka det är roligt. Jag tycker bland annat om att lyssna på musik, gå på teater och konserter, ta en fika på stan eller liknande.
Assistansen utgår därifrån jag befinner mig. Din arbetsdag börjar i hemmet där du hjälper mig upp och med mina morgonrutiner. Jag använder rullstol och har lyfthjälpmedel
Vem är du?
Du är social, flexibel och har ansvarskänsla, du är en problemlösare som ser möjligheter samt att du behöver vara påhittig och lyhörd för mina behov. Det krävs finess och känsla för när det är okej att ta plats och när du ska ta ett steg tillbaka. Har du tidigare erfarenhet av autism är det ett plus. För att vi ska kunna kommunicera behöver du tala och skriva flytande svenska.
Om din roll som personlig assistent hos mig
Jag söker nu en personlig assistent som kan arbeta som på fast rad och som timvikarie, tiden är förlagd dag, kväll och helg, det är hela dygnspass samt väntetid natt enligt schema. Möjlighet kan också finnas till extrapass vid semester och sjukdom.
Rutiner är viktiga och de finns nedskrivna tillsammans med en arbetsbeskrivning men vissa saker styrs utifrån min dagsform.
Vart utförs assistansen
Assistansen utförs där jag befinner mig och ditt pass startar och slutar där jag är, hemma eller ute på stan.
Vem är arbetsledare
En av assistenterna i uppdraget är även arbetsledare. I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans.
I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent.
Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
I din roll som personlig assistent ingår att:
alltid ha kunden i fokus.
vara uppdaterad om genomförandeplanen som kan ges muntligen av kund, alternativt finnas nedskriven på plats eller i HSA tid.
ta del av de arbetsbeskrivningar och rutiner som finns på plats och följa dessa.
dokumentera och läsa dokumentation enligt rutinen i uppdraget.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård
Sista ansökningsdag
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Sveriges Assistans AB
(org.nr 556659-5210)
954 42 SÖDRA SUNDERBYN Arbetsplats
Hela Sveriges Assistans AB Kontakt
Kund -och personalansvariga 0855771900 Jobbnummer
10017570