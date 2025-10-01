Personliga assistenter med körkort sökes till stimulerande tjänst
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vår kund är en 39 årig man som bor i centrala Stockholm, han har beslut om personlig assistans pga en muskelsjukdom. Kunden studerar
till diakon, klar till sommar.
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar,
hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet. Din arbetsplats är där kund befinner sig.
Vi söker dig som:
Du som söker ska vara utåtriktad, initiativrik, gilla ordning och reda. Vi söker dig som förstår när du ska kliva fram och när du ska ta ett
steg tillbaka.
Det viktigaste är att personkemin mellan kund och personlig assistent fungerar. Vår kund värdesätter att man fungerar tillsammans och
att man har roligt tillsammans.
Krav på att du har körkort.
OBS inga rökare
Om anställningen
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Omfattning på tjänsten är 75%. Vi söker dig som kan arbeta både dag- och nattpass (vaken natt)
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga
ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har
ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos ett
barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer
registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön Friskvård Företag förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kerstin Berghman, Medarbetsledare kerstinberghman@gmail.com Jobbnummer
9536072