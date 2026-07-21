Personliga assistenter med körkort sökes till stimulerande tjänst
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vår kund är en 39 årig man som bor i centrala Stockholm, han har beslut om personlig assistans pga en muskelsjukdom. Kunden studerar till diakon, klar till sommar.
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet. Din arbetsplats är där kund befinner sig.
Vi söker dig som:
Du som söker ska vara utåtriktad, initiativrik, gilla ordning och reda. Vi söker dig som förstår när du ska kliva fram och när du ska ta ett steg tillbaka.
Det viktigaste är att personkemin mellan kund och personlig assistent fungerar. Vår kund värdesätter att man fungerar tillsammans och att man har roligt tillsammans.
Krav på att du har körkort.
OBS inga rökare
Om anställningen
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Omfattning på tjänsten är 75%. Vi söker dig som kan arbeta både dag- och nattpass (vaken natt)
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
113 62 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Norma Hernández norma.hernandez@sarnmark.se Jobbnummer
10008591