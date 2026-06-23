Personliga assistenter med chans till schemarad i framtiden
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-06-23
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, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige
Är du en trygg person som vill göra skillnad på riktigt?
Vill du ha ett jobb där du kan ge fullt fokus till en enda person? Vi söker nu engagerade personliga assistenter som vill skapa en trygg och meningsfull vardag tillsammans med någon av våra kunder.
För rätt person kan vi hos flera kunder erbjuda en schemarad på deltid efter en tid som timvikarie.
Att arbeta som personlig assistent hos oss innebär att du blir ett viktigt stöd i en annan människas liv. Vi har kunder med varierande behov. Vissa önskar en assistent som finns med i bakgrunden och andra har behov av ett mer omfattande stöd i sin vardag. Arbetet sker både i och utanför kundens hem.
För att du ska känna dig helt säker i din roll kommer du att få en grundlig introduktion anpassad efter just kundens behov.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Ditt fokus är att stötta kunden så att vardagen flyter på så bra som möjligt, med allt från personlig omsorg till dagliga aktiviteter. I rollen ingår också specifika rutiner kring kundens hälsa och hjälpmedel.
Vem är du?
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemin mellan dig och kunden.
Vi värdesätter att du är:
Ansvarsfull och noggrann: Du förstår vikten av rutiner.
Flexibel gällande arbetstid: Då många av våra kunder har dygnspass med väntetid så ser vi gärna att du kan jobba dygnets alla timmar. Det är extra värdefullt för oss om du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel om till exempel en kollega skulle bli sjuk.
Lyhörd: Du har förmågan att läsa av kundens behov, även när de inte uttrycks verbalt.
Det är meriterande om du har:
B-körkort
Erfarenhet av personlig assistans eller annan relevant erfarenhet av arbete inom vården
Kan arbeta dygnspass med väntetid
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: För anställning hos oss krävs utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955151-2065915". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbos Personligaste Assistans AB
(org.nr 556553-5910), https://opassistans.teamtailor.com
Hattmakargatan 6A (visa karta
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803 11 GÄVLE Arbetsplats
OP Assistans Jobbnummer
9974613