Personliga assistenter, kväll och helg till en 37-årig kille i Täby

Jag är en kille på 37 år som bor i Täby, men planerar att flytta till Åkersberga. Jag söker nu assistenter i någorlunda jämn ålder som vill arbeta hos mig som min personliga assistent. Några av mina intressen är att besök museum av olika slag, gå på bio, konserter, musik, släktforskning och historia.
Jag är också väldigt hockeyintresserad och AIK är det lag som ligger mig varmast om hjärtat. Kul om även du gillar hockey och kanske till och med AIK, men om du föredrar något annat lag så gör det naturligtvis inget.
Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med att äta, dricka, av- och påklädning, dusch och toalettbestyr, det vill säga mer eller mindre allt. Assistans har jag för att kunna leva, och jag tycker om att komma ut och hitta på saker, helst utanför hemmet. Jag förstår allt men kan inte själv tala verbalt. När jag kommunicerar använder jag kroppspråk och en bokstavstavla för att berätta vad jag vill. Jag tränar just nu på att få fram ett nytt kommunikationshjälpmedel som är ögonstyrt.
Jag har en svår CP-skada sedan födseln, är spastisk i mina muskler och har epilepsi. Jag kan få lättare kramper emellanåt som tar på mina krafter och min energi, men det går alltid över av sig själv.
Det kan vara lite frustrerande att inte alltid bli förstådd, så det är bra om du har tålamod så det räcker åt oss båda. Jag är en kille med mycket humor så jag ser gärna att du har nära till skratt och är positiv som person.
Jag ser gärna att du är bra på att komma med egna initiativ och förslag när det kommer till roliga saker man kan göra om dagarna. Du får gärna vara påhittig, men också ha stor förståelse för att det kan variera från dag till dag beroende på min dagsform. vad jag orkar och vill.
Ibland har jag en liten West Highland white terrier som jag passar åt min syster, så du kan inte vara allergisk mot hundar. Jag gillar att bada och därför vore det passande om du också tycker om det, samt inte är allergisk mot klor. Jag gillar att spela spel för då kan jag kasta tärningen själv vilket är en skön känsla.
På sommaren är jag ibland på mitt landställe i Riala, och på grund av dåliga kommunala kommunikationer dit så är det bra om du har körkort och tillgång till bil, men det är inte ett krav för att söka.
När behövs du?
Hos mig arbetar man dygnspass 8.00-8.00 inkl jour. Jag hoppas att du kan påbörja din introduktion nu i november, och att du ska kunna börja arbeta självständigt senast 1 december.
Jag söker både dig som vill arbeta på en fast deltidsrad, och dig som vill arbeta helger.
Jag har inget krav på tidigare erfarenhet av liknande arbete, utan personlig lämplighet är det som värderas högst. Jag ser gärna manliga sökanden, men även kvinnor är välkomna.
