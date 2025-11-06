Personliga assistenter hos kille i Eskilstuna
2025-11-06
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Hej,
Vill du bli en del av mitt team av personliga assistenter? Jag söker dig som vill jobba enligt en fast schemarad och /eller extra vid behov. Mitt team kommer att startas upp från grunden så du kommer vara en del i skapandet av det. Jag kommer att behöva assistenter som kan arbeta vaken natt, dagtid, kvällstid samt helger.
Jag är en glad och positiv kille som älskar bland annat musik och träning. Hos mig är det högt i tak och humorn är på topp. Därför får du gärna dela lite "sjuk humor" med mig.
Jag bor själv i ett litet hus där jag precis har flyttat in och stormtrivs. Jag tycker väldigt mycket om mat, så du får gärna vara duktig på att laga smarriga rätter.
Jag är helt blind så din uppgift som personlig assistent blir till en stor del syntolkning för mig, där du hjälper mig att se vad som händer och sker i min omgivning. Du får gärna ha erfarenhet av syntolkning för att underlätta för både dig och mig vid starten. Det är viktigt att du är bra på tydlig och bra kommunikation, och därmed hanterar svenska språket bra, för att jag ska känna mig trygg med dig som assistent.
Jag får ofta kramper och då behöver jag dig som snabbt kan hjälpa mig med vad jag behöver, och kan behålla ditt lugn och arbeta metodiskt för att säkerställa att jag mår bra och får det stöd och den hjälp jag behöver.
Du som söker är kvinna eller man och gärna mellan ca 25-45år gammal. Du har körkort är simkunnig, rökfri och det är som nämnt ovan meriterande om du har erfarenhet av syntolkning samt av krampanfall.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Uppstart av ny grupp, därav är tjänstgöringsgraderna inte ännu klara. Ange gärna i din ansökan hur stor tjänstgöringsgrad du söker.
Anställningsform: Det finns möjlighet till timanställning samt schemarad
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Löpande
Som personlig assistent hos oss är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa livskvalitet viktigare än vad som står i ditt CV.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan - gärna ett personligt brev där du berättar om dig själv, tillsammans med ett CV som kompletterar bilden av dig.
Känns den här tjänsten rätt för dig? Tveka inte att söka! Urval och intervjuer sker löpande.
För tjänsten krävs ett uppvisat belastningsregister beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
