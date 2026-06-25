Personliga assistenter heltid sökes till 13-årig tjej utanför Skärblacka
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-06-25
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Nu söker vi på Olivia fyra personliga assistenter till vår kund utanför Skärblacka, där vi erbjuder två heltidstjänster samt två timanställningar vid behov.
Kundens anhöriga önskar endast kvinnliga assistenter
Arbetstiderna är förlagda varierande tider vardag som helg:
Varannan vecka 06.00–16.00
Varannan vecka 07.00–16.00
Kvällstid 15.30–22.00
Dubbelbemanning två gånger i veckan 14.00–22.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en aktiv tjej i 13-årsåldern som tycker om att bada, gå på bio , rida och se på teater samt hitta på roliga aktiviteter utomhus. Hon behöver din assistans på grund av Angelmans syndrom samt Epilepsi. Kunden är icke verbal, men kommunicerar genom ljud och egna gester för att uttrycka sina behov och önskemål. Som assistent blir du en viktig del av hennes trygghet och stöd i både vardagliga rutiner och fritidsaktiviteter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner
Praktiskt stöd i vardagen både hemma, i skolan och vid fritidsaktiviteter
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stöd vid förflyttningar
Hantering av medicin
Är du den vi söker?
Vi tror att du är en ansvarstagande, positiv och lyhörd person som trivs med att arbeta nära människor. Du tar egna initiativ och har förmågan att inspirera, motivera och skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull vardag.
Det är viktigt att du har förmåga att ligga steget före, avleda situationer på ett lugnt sätt samt motivera i situationer där vår kund kan uppvisa ett utåtagerande beteende. Du behöver kunna behålla lugnet i vissa situationer och vara tålmodig, då vissa moment behöver få ta tid och du ibland behöver vänta ut kunden. En motiverande inställning är också avgörande för att få kunden att komma iväg på aktiviteter, samtidigt som du känner dig trygg i att ge både praktiskt och pedagogiskt stöd. Körkort och tillgång till bil är ett krav då kunden bor långt från kommunala kommunikationer och det är svårt att ta sig dit utan tillgång till bil.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Körkort med tillgång till egen bil då kunden bor långt från kommunala färdmedel och för att kunna köra kunden till hennes aktiviteter.
Svenska i tal och skrift
Inte är allergisk mot hund, hund finns i hemmet, och bekväm med hästar iom att kunden rider och vistas i stallmiljö.
Simkunnig och tål klorvatten
Meriter:
Erfarenhet av Angelmans syndrom
Erfarenhet av epilepsi
Sysselsättningsgrad: 2 tjänster heltid 100% . 2 timvikarier vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken. För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdraget heter "Arbete med barn enligt LSS" och kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970776-2071325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9979421