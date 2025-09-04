Personliga assistenter för timvikariat sökes till man i Trollhättan
2025-09-04
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu personliga assistenter som vikarie vid behov hos vår kund i Trollhättan. Som vikarie arbetar du vid behov, vanligtvis cirka 1-2 pass per vecka, med möjlighet till både vardags- och helgarbete
Arbetstiderna är enligt följande:
Kl. 07.00-15.00
Kl. 15.00-23.00
Kl. 23.00-07.00 (vaken natt)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 75-årsåldern med progressiv MS. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att hjälpa honom med all omvårdnad, de dagliga rutinerna, förflyttningar med taklyft, assistera vid personlig hygien samt av- och påklädning.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lyhörd och inte rädd för att lära dig nya saker i arbetet. Du bör även vara strukturerad och ha en vana att arbeta utifrån tydliga rutiner, något som är viktigt för kunden.
KRAV
B-körkort (automat eller manuellt), eftersom du kan behöva köra kundens bil i tjänsten
MERITER
Tidigare arbete som personlig assistent
Erfarenhet av att arbeta med taklyft, hostmaskin och bipap
Tillgång till egen bil för att lättare kunna ta dig till och från arbetsplatsen, detta eftersom kunden har en sommarbostad som nås enklast med bil
Sysselsättningsgrad: Timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
