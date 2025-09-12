Personliga assistenter deltid till man i Älvängen (Göteborg)
2025-09-12
Om tjänsten
Vi på Olivia söker vi 3 personliga assistenter som vill arbeta 70% hos vår manliga kund som bor i Älvängen (Göteborg).
Vidare så söker kunden endast kvinnliga assistenter.
Arbetstiderna är varierande vardag som helg:
Kl. 15.45-08.15 (3 timmars väntetid)
Kl. 08.15-08.15 helger (3 timmars väntetid)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-09-12Företaget
Kunden är en man i 45-års åldern med intresse för att gå på restaurang och fika. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har autism, cp skada och utvecklingsstörning. Han har inget verbalt tal och kommunicerar med egna tecken.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Motivera samt avleda
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och lugn . Du har fingertoppskänsla och kan lätt läsa av och avleda situationer. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation.Kvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil för att kunna köra kund till aktiviteter
Flytande Svenska i tal och skrift
Meriter:
Yrkesmässig erfarenhet av kundens funktionsvariationer
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 3 tjänster deltid 70%
Tillträde : Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9505255