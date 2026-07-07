Personliga assistenter deltid till kund i Spånga
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-07
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På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi på Bonzi söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid hos vår kvinnliga kund i Spånga. Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov , som vikarie arbetar du vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller annan frånvaro oftast med kort varsel.
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i kundens vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig, och arbetet präglas av närvaro, lyhördhet och samarbete.
Kunden söker endast kvinnliga assistenter
Om kunden : Kunden är en kvinna i 20-årsåldern med autism. Hon har ett stort intresse för musik och böcker och behöver stöd för att få vardagen att fungera på ett tryggt och meningsfullt sätt.Kunden är utåtagerande, vilket innebär att du behöver vara uppmärksam, kunna läsa av situationer och ligga steget före för att skapa trygghet och struktur.
Arbetet sker i dubbelassistans, så det är viktigt att du är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Din arbetsplats är där kunden befinner sig
Följa med på aktiviteter
Tjänsten innebär varierande arbetspass vardag som helg sovande jour med väntetid förekommer.
Kl. 06.30-15.00
Kl. 11.30-16.00
Kl. 15.00-23.00
Kl. 19.00-08.25 (väntetid 7.58 timmar)
Är du den vi söker:
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor och har en genuin förmåga att se och möta andra människors behov.
Du är empatisk, trygg och socialt lyhörd, med ett respektfullt och professionellt bemötande. Du har en hög grad av personlig mognad, vilket innebär att du är självkännande, tar ansvar för ditt arbete och agerar omdömesfullt även i utmanande situationer.
Du är lösningsfokuserad, initiativtagande och pålitlig samt har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Med tålamod och ett lugnt förhållningssätt kan du hantera utmaningar och bidra till en trygg miljö.Kvalifikationer
Erfarenhet av autism
Yrkesmässig erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
God fysik
Tala något av dessa språk: Serbokroatiska , Kroatiska, Makedonska , Bosniska
Ej allergisk mot pälsdjur, katt finns i hemmet
Omfattning: 1 tjänst deltid 50% 1 tjänst 75 %. 2 tjänster som vikarie vid behov
Tillträde: Omgående Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets webbplats.
För att arbeta som personlig assistent, ledsagare eller avlösare hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Du beställer enkelt utdragen med Bank-ID via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028327-2089348". Arbetsgivare BonZi personligt stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Spånga Centrum (visa karta
)
163 51 SPÅNGA Arbetsplats
Bonzi Personligt Stöd AB Jobbnummer
9995031