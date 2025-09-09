Personliga assistenter deltid sökes till kille i Varberg
2025-09-09
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid hos vår kund i Varberg. Vi söker 2 personer, på varierande sysselsättningsgrad från timvikariat vid behov upp till deltid 80%.
Arbetstiderna är förlagda främst eftermiddagar på vardagar och på helger. Det är dubbelbemanning majoriteten av tiden.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.
Kunden är en kille i övre tonåren. Personen behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av Autism.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Din arbetsplats är där kunden befinner sig
Är du den kunden söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person med en personlig mognad som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov.
Som person är du empatisk, socialt lyhörd, initiativtagande, tålmodig och kan behålla lugnet. Du kan lätt läsa av situationer och ligga steget före då vår kund är utåtagerande.
Krav:
Tidigare arbetat med LAB (lågaffektivt bemötande)
Yrkesmässig erfarenhet av autism
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent
Bra fysik
Kunna cykla
Sysselsättningsgrad: Varierande tjänstgöringsgrad upp till 80%
Omfattning: 2 st tjänster
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
