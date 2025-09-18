Personliga assistenter deltid 50% till kvinna i Angered
2025-09-18
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten: Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent deltid ca 50% till en kvinna i 30-års åldern i Angered.
Kunden kommunicerar är arbetsledande för dig som assistent. Hon har även ett litet barn.
Vi söker även dig som vill arbeta som timvikarie vid behov vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom .
Kunden önskar kvinnliga assistenter till denna tjänst.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Stötta vid förflyttningar
Hjälpa till med den fysiska biten för barnet
Arbetstiderna kan se ut som följande vardag som helg :
Kl 08.00-14.00
Kl 14.00-22.00
Arbetstiderna kan komma att variera över dag- och kvällstid. Detta gäller både vardagar och helger. Som assistent bör du vara flexibel med varierande arbetstider.
Om dig:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov.
Som person är du en lugn, tålmodig och punktlig person. Du har erfarenhet av småbarn, samt någon form av vårderfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska i tal såväl som skrift för att kunna dokumentera rätt.
Du är även lyhörd, lösningsfokuserad och har glimten i ögat. Du kan ta initiativ men samtidigt kan du inta en mer avvaktande roll.
Krav:
Yrkesmässig erfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av barn
Körkort och tillgång till bil
Omfattning: 1st timvikarier vid behov. 1 tjänst deltid ca 50%
Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser gärna att du kan börja omgående. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
