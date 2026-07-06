Personliga assistenter, 93% eller 58%, sökes till tvillingar i Örnsköldsvik
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-06
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu 2 personlig assistenter som vill arbeta hos våra levnadsglada kunder i Örnsköldsvik. Vi erbjuder ett vikariat på ca 93% under 3 månader, med möjlighet till förlängning, samt en tjänst på ca 58%.
Arbetstiderna som förekommer:
Dygnspass 07:45 - 07:45 med väntetid under natten, vardagar
Dygnspass 19:00 - 19:00 med väntetid under natten, helger
Även vissa dagpass kan förekomma
Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion omgående.
OM OSS
Vi är ett tvillingpar på 25 år – två sociala tjejer med mycket humor och livsglädje. Vi bor tillsammans i en lägenhet i centrala Örnsköldsvik. I vår hemmiljö arbetar alltid två assistenter samtidigt – en för var och en av oss – och du kommer att bli en del av ett arbetslag som präglas av engagemang, glädje och en stark teamkänsla där vi ställer upp för varandra.
Vi har funktionsvariationer inom autism, vilket innebär att arbetet som personlig assistent hos oss handlar om att ge stöd i vardagliga situationer, vara ett pedagogiskt stöd, samt följa med på våra aktiviteter. Vi gillar att ha kul och uppskattar saker som sång, dans, bowling, bad, ridning och att ta en fika på stan. I vår vardag ingår även daglig verksamhet, där vi ibland umgås med både hundar och hästar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi värdesätter att assistenten har lätt till skratt, är framåt och kan bidra med ett positivt driv i vår vardag. Som person ser vi också att du är lyhörd inför våra signaler, är pedagogisk och har ett gott tålamod. Slutligen önskar vi kvinnliga sökanden.
MERITER
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av tecken som stöd
Sysselsättningsgrad: Ca 93% och ca 58%
Antal tjänster: 2
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024406-2088104". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9994318