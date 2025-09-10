Personliga assistenter (2st) till kvinna i Sävedalen (Göteborg)
2025-09-10
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi söker nu medarbetare till en kvinna i Sävedalen som bor på förstaplan i radparhus med trevlig uteplats.
Annonsen avser 1-2 heltidtjänster då en av våra assistenter ska flytta.
I arbetetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter avseende personlig hygien, måltider, av- och påkädning, hushållsysslor samt övriga behov som uppstår i vardagen. Andra aktiviteter kan vara att följa med på dans eller utomhusutflykter om vädret tillåter.
Det finns idag ett utpräglad schema där man ofta arbetar dygnspass.
Tjänst avser 2 dygnspass per vecka
Om dig
Vi söker dig som är kvinna/tjej i 20-40 års åldern som vill arbeta som personlig assistent.
Du som assistent ska kunna vara framåt och ta egna initiativ men samtidigt vara lyhörd och öppen. Tidigare arbetslivserfarenheter inom personlig assistans/annan vårderfarenhet är meriterande men inget måste om personkemin är den rätta.
Finns intresse av matlagnng, bakning eller läsning så finns en gemensam nämnare.
Det är av stor vikt att du är rökfri och parfymfri under dina arbetspass samt undviker andra starka dofter som hårspray etc.
Ett annat krav är att du kan svenska i tal och skrift. Du måste ha ett tydligt tal för att kommunicering ska fungera då kunden har en grav hörselnedsättning.Profil
Kvinna/tjej i 20-40 års åldern
Arbetslivserfarenhet meriterande
Trygg, lugn och ansvarsfull
Rök- och parfymfri
Svenska krav i tal, skrift och att läsa
B-körtkort
Hur ansöker jag?
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in CV och personligt brev snarast till jobbansokningar@2uassistans.se
och märk din ansökan med "Annons ID" eller "Sävedalen".
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer så är du varmt välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
