Personliga assistenter - välkomna att jobba hos oss på Eila

2025-11-18
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
, Ängelholm
, Örkelljunga
Vi söker fortfarande dig som vill jobba som personlig assistent på ett litet assistanskooperativ där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv. Vi söker dig med engagemang, gott bemötande och hög arbetsmoral. Vi vill att du ska vilja lära dig och utvecklas. Vi vill att du kan visa empati och en god omsorg. Du ska se människan bakom funktionsvariation. Vi söker helt enkelt schyssta människor för ett fantastiskt jobb med våra omsorgstagare.
Just nu rekryterar vi vikarier till flera av våra omsorgstagare/medlemmar i Höganäs, Örkelljunga och Bjuv. Om du trivs och vi trivs med dig kan det finnas möjlighet även till en "fast" tjänst.
Vi matchar din kompetens med omsorgstagarens behov och kan erbjuda hög trivsel och bra anställningsvillkor. Vår styrka är schyssta löner, trevliga kollegor och ett riktigt gott bemötande.
Välkommen till Kooperativet Eila - det lilla kooperativet utan vinstintresse! Läs mer på www.eila.se
VEM ÄR DU?
Du är en trygg person som trivs med att arbeta ensam i omsorgstagarnas hem. Du ska vara självgående, initiativrik, en god lyssnare. Du är smidig, flexibel och kan sätta gränser. Trevligt bemötande, servicekänsla och positiv syn på livet är viktigt i vårt arbete.
Det är önskvärt att ha arbetat med omsorgstagare med olika funktionsvariationer såsom fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, MS, autism för att nämna några. Vi ser gärna att du har adekvat utbildning för det arbete du ska utföra men personlig lämplighet är lika viktig som utbildning eller erfarenhet.
Det är också bra om du har olika intressen till exempel för idrott, musik, konst, matlagning. Du gillar att vara ute i naturen och är en aktiv människa.
Du måste vara duktig på svenska språket, att tala det flytande, men även att läsa och skriva. Du får gärna vara rökfri.
Vi välkomnar både tjejer och killar och arbetar med mångfald i våra verksamheter!
ARBETSUPPGIFTERNA
I din roll som personlig assistent består ditt arbete av dagligt förekommande uppgifter såsom att stötta brukaren i sin dagliga livsföring, bistå i omvårdnadssituationen, städning, matlagning, handling, åka på utflykter, läkarbesök, hjälpa till med rehabträning och sjukgymnastik, följa med till gymmet, daglig verksamhet eller på olika aktiviteter. Det ser olika ut beroende på var du kommer att jobba.
Det är en fördel om du bor i närområdet där du ska jobba för att vara tillgänglig för arbete. Körkort är meriterande, men inte nödvändigt hos alla brukare.
Vi använder oss av det digitala verksamhetssystemet Aiai, där vi lägger schema, redovisar tidsrapporter och för social dokumentation i en personakt. Därför är det viktigt med datorvana.
VI ERBJUDER
Eila erbjuder personlig assistans i Ängelholm, Höganäs, Örkelljunga och Bjuv.
På Kooperativet Eila erbjuder vi friskvårdsförmån upp till 1200 kr/år samt olika personalaktiviteter.
God introduktion i arbetet och kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds enligt individuell utvecklingsplan. Som vikarie får du en ordentlig bredvidgång och vi följer upp hur det fungerar på jobbet och hur du trivs. Det är viktigt för oss att du ska känna dig välkommen för du blir ju vår ambassadör ute.
Arbetstiderna kan variera, vi har dygnspass med jour, dag- och kvällstid hos våra brukare. Helgtjänstgöring ingår i arbetet. Det finns både långa och kortare arbestpass och du kan välja hur mycket du vill jobba. Det är bara dina begränsningar som avgör. Är du redan redo nu så kan du börja med introduktion hos flera av våra brukare.
VILKA ÄR EILA?
Vi startade vår verksamhet i februari 1995 i Ängelholm och nu finns vi på olika orter i Skåne.
Vi är en ideell förening utan vinstintresse för personer med olika funktionsvariationer och som har rätt till personlig assistans enligt LSS - Lagen om stöd och service.
Vi har idag 21 medlemmar / omsorgstagare med olika funktionsvariationer. Vi har kollektivavtal med Kommunal.
EILA fungerar som intressegrupp för medlemmarna och har helhetsansvar för deras assistans och för all personal.
EILAs värdegrund bygger på:
• Kvalitet och trygghet
• Personligt inflytande
• Frihet under ansvar
• Solidaritet
Vi har dörren alltid öppen för nya medlemmar och nya medarbetare!
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@eila.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Eila Engelholms Independent Living Association
Ängelholm, Höganäs, Örkelljunga och Bjuv. Kontakt
HR- och verksamhetskoordinator
HR- och verksamhetskoordinator
Linn Yolima Sköld linn.skold@eila.se 072-330 28 67
9609682