Personliga Assistenter - Sommarvikariat med möjlighet till förlängning
2026-04-23
Söker du ett givande jobb i sommar? Är du en trygg och flexibel person som tycker om variation och att hjälpa personer som är i behov av stöd? Då kan arbetet som personlig assistent hos oss vara ett jobb för dig!
Vi söker just nu flera vikarier inom personlig assistans som vill bidra till att skapa självständighet, delaktighet och trygghet för våra medborgare i vardagen.
Ditt nya jobb
Som personlig assistent i Östersunds kommun är du en viktig trygghet för medborgare med funktionsnedsättning. Du arbetar självständigt och ger stöd både i och utanför hemmet, alltid utifrån individens behov, önskemål och förutsättningar.
I rollen möter du varierande arbetsuppgifter. Du stöttar med allt från personlig omvårdnad och intim hygien till vardagliga sysslor såsom inköp, matlagning, promenader, tvätt och städning. Du kan även följa med på aktiviteter och utflykter och vara ett tryggt sällskap samt ett stöd i sociala situationer. Du arbetar även hälsofrämjande, bidrar till ökad självständighet och skapar förutsättningar för ett tryggt och meningsfullt vardagsliv för medborgaren. Uppdraget innebär att du täcker upp vid frånvaro inom enheten och din huvudsakliga arbetsplats är i medborgarens hem.
Vi erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete där du som personlig assistent får möjlighet att göra verklig skillnad. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig är viktiga egenskaper. Vi ser också gärna att du har förmåga att stötta, motivera och vägleda medborgare i deras strävan att delta i samhället och ta del av aktiviteter utanför hemmet. Målet är att uppnå goda levnadsvillkor och arbetet utgår från varje medborgares individuella genomförandeplan.
Dokumentation är en del av vårt arbete som vi enligt lag är skyldiga att utföra. Det är därför viktigt att du som arbetar hos oss har god datavana.
Vanliga arbetsuppgifter
Stöttning och vägledning i individens vardag.
Medverka vid olika aktiviteter och utflykter tillsammans med individen.
Stötta och hjälpa medborgaren vid sociala kontakter.
Personlig omvårdnad.
Läkemedelshantering.
Dokumentation.
Arbetstiderna:
Arbetstiderna har oftast tjänstgöring över hela dygnet (dygnspass - 24 timmar, sovandes jour), men kan variera beroende på vem du arbetar med och kan omfatta dag, kväll, sovande jour, helg samt dygnspass.
Arbetet är oftast ensamarbete, men hos vissa medborgare finns dubbelbemanning.
Fördelen med att arbeta dygnpass är att det ger en följd av längre period av ledighet. En heltidstjänst är cirka 7 arbetspass per månad.
Din kompetens:
Kvalifikationer
Erfarenheter från liknande arbete eller utbildning som chef bedömer relaterade till omvårdnad.
Goda kunskaper i svenska både i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande
Erfarenheter från arbete som personlig assistent.
Utbildning som chef bedömer relevant i relation till omvårdnad, är meriterande, dock kommer dina personliga egenskaper värdesättas högre.
B-körkort och tillgång till bil.
Datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill ge varje medborgare ett tryggt, respektfullt och individanpassat stöd i vardagen. Som personlig assistant möter du människor i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar, och du anpassar ditt bemötande och ditt arbetssätt efter varje individs behov. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Du arbetar strukturerat och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett sätt som skapar trygghet för medborgaren. I utmanande situationer behåller du lugnet och fokuserar på det som är viktigt.
Rollen innebär ofta självständigt arbete, och vi söker därför dig som tar ansvar och driver dina uppgifter framåt på eget initiativ. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och är lyhörd i mötet med både medborgare, anhöriga och kollegor. Med din relationella förmåga skapar du förtroende och bidrar till goda, professionella relationer. Din personliga mognad gör att du möter varje situation med eftertanke och anpassar ditt förhållningssätt efter individens behov. Eftersom våra medborgare har olika sätt att kommunicera ser vi också att du har pedagogisk insikt och lätt kan anpassa hur du förmedlar information så att den blir begriplig och stöttande för varje person.
Intervjuer kommer ske löpande och vi erbjuder en kvalitetssäkrad introduktion och kompetensutveckling kontinuerligt.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden.
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Östersunds kommun
https://www.ostersund.se/
831 47 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabel Bravo isabel.bravo@ostersund.se
9870947