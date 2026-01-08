Personliga assistent vid behov sökes till man i centrala Linköping
2026-01-08
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker en ny kollega som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund som bor i centrala Linköping. Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid behov. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Tjänsten innebär arbetspass vardag som helg:
Kl. 08.00-19.00
Kl 19.30-18.00 vaken nattFöretaget
Kunden är en man i 60 -års åldern . Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sina symptom av Myoklonisk funktionsnedsättning och Epilepsi.
Dagarna är oftast ganska lugna och han befinner sig mest i hemmet ibland tycker han om att åka iväg och hitta på saker. I hemmet finns hjälpmedel såsom lyft, duschstol och manuell rullstol.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum.Du innehar ett lugn och en personlig mognad och kan lätt anpassa dig efter kundens dagsform. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Personkemin mellan dig och kunden är avgörande , och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.
Meriterande är om du har:
Kan tala persiska
Körkort och tillgång till bilKvalifikationer
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat arbete inom vård och omsorg
Omfattning: 1 tjänst vikarie vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
Vi är väl etablerade i branschen med mer än 13 års erfarenhet av personlig assistans med kontor i Stockholm . Hos oss är det viktigt att både våra kunder och medarbetare känner att: Vi lyssnar, vi stärker jaget och att vi tror på mångfald.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med verksamheter i Sverige och Danmark. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena S helena.stalenkrans@bonzi.se 0769484491 Jobbnummer
9673439