Personliga assistent sökes till 50-årig man i Oxelösund
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oxelösund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oxelösund
2026-07-24
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på ca 20-30 tim/ hos en av våra kunder i Oxelösund. Vi erbjuder sommarvikariat från juli , aug, sep under dag, kväll och vaken natt både vardagar och helger.
Arbetspassen är förlagda enligt följande tider:
Kl. 07.00-15.00
Kl. 15.00-23.00
Kl. 23.00-07.00 vaken natt
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 50-årsåldern och som personlig assistent kommer du att hjälpa honom med allt som behövs för att få vardagen att fungera väl. Dina uppgifter inkluderar bland annat stöd vid dagliga rutiner, hushållssysslor, personlig hygien samt hjälp med av- och påklädning. Vidare tycker han om att åka på utflykter, vilket du som assistent följer med på.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lyhörd, lugn och stresstålig. Vi värdesätter att du som person är empatisk och har en god förmåga att förstå och anpassa dig efter kundens behov. Denna tjänst passar dig som vill arbeta med människor och göra vardagen både enklare och mer meningsfull för någon annan!
KRAV
Rökfri
Ej allergisk mot pälsdjur då hund finns i hemmet
Goda kunskaper i svenska språket
MERITER
B-körkort
Utbildning eller erfarenhet inom vård- och omsorg
Sysselsättningsgrad: Sommarvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7706493-2114754". Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Oxelösund Centrum (visa karta
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613 31 OXELÖSUND Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
10010880